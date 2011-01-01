Работаем c 8:00 до 21:00

Чебоксары, ул.Хевешская, 1А,

Комплекс услуг

+7 927 865 13 99

Конкурентные цены

Ответственность за груз

Перевозим уже 9 лет!

Заказывая грузотакси у нас Вы экономите семейный бюджет! Это важно в наше нестабильное время.

Несем финансовую ответстветвенность за сохранность и целостность вашего груза

Нам доверяют в г.Чебоксары тысячи людей с 2011 года!  
Убедитесь в этом сами, позвоните нам!

СЕГОДНЯ МЫ РАБОТАЕМ!
ГАЗЕЛЬ БУДЕТ ЧЕРЕЗ 10-20 МИН

+30 мин

Помощь водителя

2-й час работы

1-й час газель

скидка
за 2-й час

400 / 450 
500 руб 

50% от 
стоимости

От 100 р 

Грузовое такси по городу: тарифы и цены в Чебоксарах

Цены на грузотакси зависят от нескольких факторов:
 
  1. От расстояния перевозки груза
  2. От размера первозимого груза
  3. От времени погрузки/разгрузки 

Заказывая в нашей компании грузовое такси, вы можете быть уверены,
что наши водители приедут максимально быстро за 10-20 минут!
Наши водители БЕСПЛАТНО помогут загрузить/разгрузить груз в кузов*

Заказать Газель

Газель по городу

Переезды под ключ

Сборка / разборка

Чебоксары-Нвчк

Услуги грузчиков

Тяжелые работы

квартира / офис  
гараж / дача

300-500 руб / час

600/650/700

250-450 руб / час

750-1250 руб / час

400/450/500 руб

350-750 руб / час

Конкурентно-низкая стоимость на услуги в г.Чебоксары

цена от расстояния
от района

цена от расстояния
от района

цена от сложности
работы

крупногабаритные 
грузы

мягкая и корпусная
мебель

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Наше грузовое такси - это не только услуги газели, это комплексный подход к грузоперевозкам. Если у Вас возникла потребность перевезти вещи из пукта
А в пункт Б - позвониет нам по номеру телефона диспетчера и мы сами все сделаем за Вас! У нас работают профессиональные грузчики, которые всегда чистые и главное трезвые. Грузчики очень аккуратно упакуют ващи вещи, спустят и погрузят в грузотакси. Далее по приезду на конечную точку мы выгрузим ваши вещи и произведем подъём на любой этаж, даже если в этом многоэтажном доме нет лифта.   

По мимо услуги грузчиков в Чебоксарах мы производим еще и другие услуги: вывоз мусора, сборка и разборка мебели, демонтаж разбор завалов старых строений и др. Звоните! Ваш переезд в Чебоксарах - наша забота!

Услуги «грузоперевозки под ключ» офисов и квартир в Чувашии 

до 100 км

до 150 км

до 50 км

до 30 км

34 руб / км 

40 руб / км 

30 руб / км 

26 руб / км

Грузоперевозки в Чебоксарах по районам Чувашии
на дальние расстояния

Стоимость грузоперевозки на Газели зависит от:

  • От расстояния из пукта А в пункт Б
  • От габаритов перевозимого груза/вещей
  • От общей массы/веса 
  • От времени погрузки/разгрузки
  • От времени и дня заявки  



+7 927 865 13 99

Без вирусов

Нет алкоголю

Безопасность

Здоровье

Внешний вид

Чистая одежда
и чистые носки

Работаем
в мед.масках

У нас нет алкашей
и наркоманов

У нас нет
 отсидевших

Только здоровые и сильные ребята

НАШЕ ОТЛИЧИЕ ОТ КОНКУРЕНТОВ / РЕАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НАШИХ ГРУЗЧИКАХ

Мы создаем максимальный комфорт при заказе наших услуг, мы беремся практически за любую работу, за которую другие браться не хотят!
Вывоз мусора,
строительного и др.
Услуги по вывозу и утилизации мелкого бытового и строительного мусора. Стоимость оговаривается.
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Услуги наших мастеров по демонтажу стен, окон, ветхих строений, разбор завалов после пожаров, подготовка квартир к ремонту.
Демонтажные работы
Муж на час или домашний мастер
Наша мастера - мастера на все руки, приедут и выполнят работу по дому и хозяйству. И мебель передвинут и розетку прикрутят и многое другое.
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Все мы раз-другой сталкивались с необходимостью перевезти какой-либо груз. Крупногабаритная техника, домашняя мебель, несколько бочек машинного масла имущество может быть каким угодно. Но на своем личном транспорте, если таковой есть, вы не сможете транспортировать любую поклажу. По такой причине вам придется обращаться в компанию, которая на профессиональном уровне предоставит услуги грузотакси.

Грузоперевозки от профессионалов дают гарантию, что любая ваша собственность обязательно будет доставлена в целости и полной сохранности в указанное место. Неважно, что вам нужно перевезти продукты питания или строительные материалы. Специалисты без проблем справятся с любыми задачами, возложенными на них. Однако, надо понимать, что далеко не каждая компания-перевозчик работает со всеми грузами. Например, одно предприятие не занимается перевозкой животных, а второй не работает с опасными грузами. Специализацию, в общем, нужно обязательно учитывать.

Грузотакси это удобно. Еще несколько лет назад вы были вынуждены заказывать большие бортовые грузовики, хотя грузов у вас было немного. Большая машина в условиях города показывает почти одни только минусы. Она потребляет много топлива и не может эффективно маневрировать в транспортном потоке.

Подобрать максимально подходящий под ваши требования транспорт не составит большого труда. Услуги грузотакси недорого вы можете заказать сегодня безо всяких проблем.

Чаще всего для перевозки грузов используется грузотакси Газель. Это небольшой грузовик, обладающий практически легковой маневренностью. Топлива машина расходует мало, в эксплуатации неприхотлива, но при этом довольно надежна. Это все обуславливает весьма демократичные тарифы на грузоперевозки. Грузоподъемность автомобилей Газель составляет 1,5-2,5 т в зависимости от того, обычную вы используете модель или удлиненную. Помимо маневренного автомобиля, вы имеете возможность использовать профессиональные услуги грузчиков. Следовательно, для успешного перемещения того или иного груза вам не придется потеть.

Сегодня очень часто практикуются ночные услуги грузотакси. Ночь хороша тем, что на трассах и городских улицах в несколько раз падает интенсивность автомобильного движения. Это позволяет машине гораздо быстрее добраться до пункта назначения. Переезд квартиры, офиса или небольшого промышленного объекта удобнее всего проводить именно ночью. В темное время зачастую свободны не только улицы, но и парковки, а также лифты (пассажирские или грузовые).

Услуги «Грузотакси 21» - это быстрый, максимально удобный и выгодный способ транспортировки ваших грузов.

Грузотакси в г.Чебоксары - номера и цены, стоимость грузоперевозки

Оплата

Мин. время

2-й час работы

со скидкой

нал / карта

1 час

Дополнительные привилегии при работе с нашей компанией

Каждый выезд нашей бригады по г.Чебоксары - это максимально быстрый съезд сотрудников в течении 15-20 мин! 

Мы команда профессионалов, мы всегда готовы прийти на помощь нашим клиентам! Звоните, работаем качественно!
Грузовое такси «Грузотакси 21» - честные и качественные услуги! 

Остались вопросы?
Сколько стоит квартирный или офисный переезд?
 
Квартирный переезд включает в себя множество услуг, упаковка, спуск/подъём, укладка в газель, занос и распаковка. Предварительно расчет такой: газель 400 р/час + 2 грузчика по 300 р/час = 1 000 р/час.
Если вы не укладываетесь в 1 час, есть тариф 1:30 - вы оплачиваете 400 р. + еще 200 р. за пол. часа работы газели. Тарифы грузчиков отличаются и зависят от сложности - у разнорабочих оплата почасовая.
Сколько стоит заказать грузотакси в районы Чувашии?
 
Доставляем груз на дальние расстояния по ЧР и другим регионам РФ. Стоимость 26 руб за 1 км, пути.
Т.е. если вам нужно доставить груз например за 50 км, схема будет такая: 50 км х 26 руб = 1300 руб.
Тариф "АнтиГазель"- лучшие цены в ЧР.
Сколько стоит услуги грузчика на дальние расстояния?
 
Стандартные услуги нормальных грузчиков 1 час работы = 300 руб, но при условии, что 1 шт. грузчик поедет в район с водителем чтобы разгрузить машину и тогда стоимость рассчитывается так: грузчик в пути 1 час 100 руб, далее 300 руб за час работы при выгрузке. Это лучшее предложение в Чувашии!  
Индивидуальный подход
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что указано в договоре,
а если нужны будут правки — мы исправим!
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А мы получаем причитающуюся нам
по договору оплату
Вы принимаете работу
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Дополнительные услуги
20% наших клиентов приходит с рекламы
80% с рекомендаций!
Каждый день мы совершенствуем процесс доставки грузов. Создаём выгодные и комфортные условия для сотрудничества с нашей компанией  «Грузотакси 21». Наши сотрудники готовы перевозить, упаковывать, переносить, поднимать, собирать и разбирать все, что вы им скажете! Мы работаем по самым низким ценам в ЧР.
Убедитесь в этом сами, став нашим клиентом!
9 лет
С 2011 года
на рынке
5 газелей
Наш автопарк 
в Чебоксарах
14 грузчиков
Наши сотрудники 
готовые работать

Официальные документы нашего ИП

Наши постоянные корпоративные клиенты
в Чебоксарах
 
 
 
ИП Тафинцев Е.Н.
ОГНИП 318213000001033
ИНН 343201344191
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ
ГРУЗОТАКСИ / ГАЗЕЛЬ В ЧЕБОКСАРАХ, УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ, ПЕРЕЕЗДЫ КВАРТИР И ОФИСОВ В ЧУВАШИИ

ПОДАЧА МАШИНЫ 15-20 МИН!

Мы приедем через 20 мин ! 
Грузчики тоже приедут быстро! Звоните заранее

Где мы работаем:

Чебоксары

Новочебоксарск

Шумерля

Цивильск

Алатырь

Ядрин

* на усмотрение водителя
+7 927 865 13 99
Чебоксары, ул.Хевешская, 1А
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