Наше грузовое такси - это не только услуги газели, это комплексный подход к грузоперевозкам. Если у Вас возникла потребность перевезти вещи из пукта

А в пункт Б - позвониет нам по номеру телефона диспетчера и мы сами все сделаем за Вас! У нас работают профессиональные грузчики, которые всегда чистые и главное трезвые. Грузчики очень аккуратно упакуют ващи вещи, спустят и погрузят в грузотакси. Далее по приезду на конечную точку мы выгрузим ваши вещи и произведем подъём на любой этаж, даже если в этом многоэтажном доме нет лифта.

По мимо услуги грузчиков в Чебоксарах мы производим еще и другие услуги: вывоз мусора, сборка и разборка мебели, демонтаж разбор завалов старых строений и др. Звоните! Ваш переезд в Чебоксарах - наша забота!