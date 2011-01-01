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Чебоксары, ул.Хевешская, 1А,
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Ответственность за груз
Перевозим уже 9 лет!
Заказывая грузотакси у нас Вы экономите семейный бюджет! Это важно в наше нестабильное время.
Несем финансовую ответстветвенность за сохранность и целостность вашего груза
Нам доверяют в г.Чебоксары тысячи людей с 2011 года!
Убедитесь в этом сами, позвоните нам!
СЕГОДНЯ МЫ РАБОТАЕМ!
ГАЗЕЛЬ БУДЕТ ЧЕРЕЗ 10-20 МИН
+30 мин
Помощь водителя
2-й час работы
1-й час газель
скидка
за 2-й час
400 / 450
500 руб
50% от
стоимости
От 100 р
Газель по городу
Переезды под ключ
Сборка / разборка
Чебоксары-Нвчк
Услуги грузчиков
Тяжелые работы
квартира / офис
гараж / дача
300-500 руб / час
600/650/700
250-450 руб / час
750-1250 руб / час
400/450/500 руб
350-750 руб / час
цена от расстояния
от района
цена от расстояния
от района
цена от сложности
работы
крупногабаритные
грузы
мягкая и корпусная
мебель
1
2
3
4
5
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до 100 км
до 150 км
до 50 км
до 30 км
34 руб / км
40 руб / км
30 руб / км
26 руб / км
Без вирусов
Нет алкоголю
Безопасность
Здоровье
Внешний вид
Чистая одежда
и чистые носки
Работаем
в мед.масках
У нас нет алкашей
и наркоманов
У нас нет
отсидевших
Только здоровые и сильные ребята
НАШЕ ОТЛИЧИЕ ОТ КОНКУРЕНТОВ / РЕАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НАШИХ ГРУЗЧИКАХ
Все мы раз-другой сталкивались с необходимостью перевезти какой-либо груз. Крупногабаритная техника, домашняя мебель, несколько бочек машинного масла имущество может быть каким угодно. Но на своем личном транспорте, если таковой есть, вы не сможете транспортировать любую поклажу. По такой причине вам придется обращаться в компанию, которая на профессиональном уровне предоставит услуги грузотакси.
Грузоперевозки от профессионалов дают гарантию, что любая ваша собственность обязательно будет доставлена в целости и полной сохранности в указанное место. Неважно, что вам нужно перевезти продукты питания или строительные материалы. Специалисты без проблем справятся с любыми задачами, возложенными на них. Однако, надо понимать, что далеко не каждая компания-перевозчик работает со всеми грузами. Например, одно предприятие не занимается перевозкой животных, а второй не работает с опасными грузами. Специализацию, в общем, нужно обязательно учитывать.
Грузотакси это удобно. Еще несколько лет назад вы были вынуждены заказывать большие бортовые грузовики, хотя грузов у вас было немного. Большая машина в условиях города показывает почти одни только минусы. Она потребляет много топлива и не может эффективно маневрировать в транспортном потоке.
Подобрать максимально подходящий под ваши требования транспорт не составит большого труда. Услуги грузотакси недорого вы можете заказать сегодня безо всяких проблем.
Чаще всего для перевозки грузов используется грузотакси Газель. Это небольшой грузовик, обладающий практически легковой маневренностью. Топлива машина расходует мало, в эксплуатации неприхотлива, но при этом довольно надежна. Это все обуславливает весьма демократичные тарифы на грузоперевозки. Грузоподъемность автомобилей Газель составляет 1,5-2,5 т в зависимости от того, обычную вы используете модель или удлиненную. Помимо маневренного автомобиля, вы имеете возможность использовать профессиональные услуги грузчиков. Следовательно, для успешного перемещения того или иного груза вам не придется потеть.
Сегодня очень часто практикуются ночные услуги грузотакси. Ночь хороша тем, что на трассах и городских улицах в несколько раз падает интенсивность автомобильного движения. Это позволяет машине гораздо быстрее добраться до пункта назначения. Переезд квартиры, офиса или небольшого промышленного объекта удобнее всего проводить именно ночью. В темное время зачастую свободны не только улицы, но и парковки, а также лифты (пассажирские или грузовые).
Услуги «Грузотакси 21» - это быстрый, максимально удобный и выгодный способ транспортировки ваших грузов.
Оплата
Мин. время
2-й час работы
со скидкой
нал / карта
1 час
Дополнительные привилегии при работе с нашей компанией
Каждый выезд нашей бригады по г.Чебоксары - это максимально быстрый съезд сотрудников в течении 15-20 мин!
Мы команда профессионалов, мы всегда готовы прийти на помощь нашим клиентам! Звоните, работаем качественно!
Грузовое такси «Грузотакси 21» - честные и качественные услуги!
Официальные документы нашего ИП
ПОДАЧА МАШИНЫ 15-20 МИН!
Где мы работаем:
Чебоксары
Шумерля
Цивильск
Алатырь
Ядрин